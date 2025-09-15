Gözleri KaraDeniz’de ortalık karışıyor...

atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz yarın akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide, Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız, kendini Boğaz'ın serin sularına bırakacak. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Azil ise imdadına yetişecek. Bu romantik kurtarış, aralarına mesafe koymaya çalışan ikilinin zor anlar yaşamasına neden olacak. Güneş ve Azil'in denizin içinde göz göze kaldıkları o anlar, romantizmi en yoğun haliyle seyircilere de hissettirecek. Sahnenin çekim arkası hikayesini ise başrol oyuncuları anlattı. Özge Yağız "Çok zorlandık ama sahnenin buna değdiğini düşünüyorum" dedi. Halit Özgür Sarı ise "Emeklerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz." sözleriyle sahnenin etkisini anlattı.