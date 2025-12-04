Irak'ta Hizbullah ve Husi muamması! Önce "terör" dediler sonra yalanladılar

Hizbullah, AA

HİZBULLAH VE HUSİLER İÇİN YALANLAMA GELDİ

Irak'tan kısa süre içinde bir açıklama daha yapıldı. Irak Merkez Bankası'na bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan listede, DEAŞ ve el-Kaide ile ilişkisi bulunmayan bazı parti ve oluşumların "hatalı olarak yer aldığı" belirtildi.