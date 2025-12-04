PODCAST CANLI YAYIN

Irak'ta Hizbullah ve Husi muamması! Önce "terör" dediler sonra yalanladılar

Irak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve Hizbullah ile Husilerin mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi. Karar saatler içinde “hatalı listeleme” gerekçesiyle geri çekildi. Tartışmalı açıklama kafa karışıklığına yol açtı.

Irak Lübnan Hizbullah'ı ve Husilerin "terör eylemi gerçekleştirmeye katıldıkları" gerekçesiyle taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını dondurma kararı aldıklarını duyurdu. Irak Resmi Gazetesi "Vakayi İrakiyye'de yayımlanan karar saatler içinde yalanlandı.

Hizbullah, AAHizbullah, AA

ÖNCE "TERÖR EYLEMİ" DEDİLER

"Vakayi İrakiyye'de "Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi" tarafından alınan 17 Kasım 2025 tarihli kararın, 19 Mart 2025'te "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi"nin sunduğu rapora dayanarak, 2015 tarihli 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası ile Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Sistemi'nin ilgili maddesi uyarınca alındığı kaydedildi.

Husiler, AAHusiler, AA

Irak Merkez Bankası'ndaki "Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararına ve bu kararın 17 Kasım 2025'te, resmi gazete Vakayi İrakiyye'nin 4848. sayısında yayımlanmasına atıfla, söz konusu karar, Malezya devletinin talebi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) sayılı kararı doğrultusunda DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı bir dizi kişi ve yapının mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor." denildi.

Hizbullah, AAHizbullah, AA

HİZBULLAH VE HUSİLER İÇİN YALANLAMA GELDİ

Irak'tan kısa süre içinde bir açıklama daha yapıldı. Irak Merkez Bankası'na bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan listede, DEAŞ ve el-Kaide ile ilişkisi bulunmayan bazı parti ve oluşumların "hatalı olarak yer aldığı" belirtildi.

