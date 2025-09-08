UZAK ŞEHİR BU AKŞAM MI BAŞLIYOR? Cihan ve Alya aşkını ilan ediyor! Uzak Şehir 2. sezon tarihi

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı ancak fragmanda yaşanan gelişmeler izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bıraktı. Cihan'ın "Boran'ın katili Ecmel" sözleri ve Mine'nin Alya'nın üzerine sürdüğü araba sahnesi, yeni bölümlerde hangi olayların yaşanacağına dair merakı artırdı.