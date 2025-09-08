UZAK ŞEHİR BU AKŞAM MI BAŞLIYOR? Cihan ve Alya aşkını ilan ediyor! Uzak Şehir 2. sezon tarihi

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı ancak fragmanda yaşanan gelişmeler izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bıraktı. Cihan'ın "Boran'ın katili Ecmel" sözleri ve Mine'nin Alya'nın üzerine sürdüğü araba sahnesi, yeni bölümlerde hangi olayların yaşanacağına dair merakı artırdı.
Fotoğraflar: Youtube
UZAK ŞEHİR 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
Kanal D dizisi Uzak Şehir yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı yapımın ikinci sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda Cihan ve Alya'nın el ele Boran'ın mezarı başına gittiği sahne dikkat çekti.
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?
Dizinin yeni sezonu henüz başlamadı. 8 Eylül Pazartesi akşamı Uzak Şehir yayınlanmayacak. Dizinin 29. bölümüyle ekrana döneceği tarih ise netleşti. Yeni sezonun ilk bölümü 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.