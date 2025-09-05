PODCAST CANLI YAYIN
Aşk, sırlar ve hesaplaşmalar... “Gözleri Karadeniz” bu akşam tekrarıyla ekranda

Aile sırlarının gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikâyesini ekrana taşıyan “Gözleri Karadeniz”, ilk bölüm tekrarıyla bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Azil Kaptan ile Güneş’in tesadüflerle kesişen yolları, Maçari ailesinin geçmişten gelen büyük sırrıyla birlikte geri dönüşü olmayan bir yola giriyor.

05 Eylül 2025
Aile vı sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... "Gözleri Karadeniz" ilk bölüm tekrarıyla bu akşamı ekrana gelecek. Dizinin ilk bölüm konusu şöyle; Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir.

Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.

GERİ DÖNÜŞ YOK

İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Yeni sezonun flaş dizisi "Can Borcu" hikayesi ile herkesi ekrana kilitliyor.

