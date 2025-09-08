Aile Saadeti’nde final zamanı

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, final bölümüyle 8 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Emin'in vurulmasıyla sarsılan Saadet Ailesi Konağı'nda herkes derinden sarsılır. Öykü, çocuklar ve tüm aile perişan hâldedir. Saldırıyı planlayan Hakkı, bu kez adamlarının gerçek mermi kullandığını öğrenince işlerin kontrolden çıktığını fark eder. Saadet Konağı, artık sadece sığınılacak bir ev değil birlikte gülüp ağlanan bir yuvadır. Ama saklanan sırlar, hâlâ çatı katında gün yüzüne çıkmayı beklemektedir.