SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

1,5 yaşındaki oğlunu alıp yuvasını terk etmişti! 8 gündür kayıp olan Sibel Danacı Müge Anlı'da bulundu

Müge Anlı'da bir kayıp daha çözüme kavuşturuldu. Furkan Danacı, 2,5 yıl önce evlendiği Sibel Danacı'nın 29 Ağustos Cuma günü Çorum'dan kaybolduğunu söyledi. Furkan Danacı eşinin 1,5 yaşındaki oğlunu da yanında götürdüğünü söyledi. Sibel Danacı 8 günlük kaybının ardından bugün canlı yayında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 10:27
1,5 yaşındaki oğlunu alıp yuvasını terk etmişti! 8 gündür kayıp olan Sibel Danacı Müge Anlı’da bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
8 gündür çocuğu ile kayıp olan Sibel Danacı polise başvurarak verdiği ifade de yerini söylemek istemediğini boşanmak istediğini ifade etti. Stüdyoda bulunan eşi Furkan Danacı ve kayınvalidesi yanında götürdüğü 1,5 yaşındaki çocuklarını istediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Sibel Danacı'nın canlı yayına bağlanan arkadaşı Danacı'nın başka biriyle kaçtığını o kişinin de evli olduğunu ve boşanacağını söyledi. Öte yandan ortaya çıkan bir yeni detay da ise Sibel Danacı'nın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak para kazandığı ve eşi Furkan Danacı'nın haberi olduğu öğrenildi. Kayınvalide duruma tepki gösterdiğini belirterek, "Ben sadece torunumu istiyorum" dedi. Sibel Danacı arkadaşı vasıtasıyla boşanmak istediğini başka hiçbir şey istemediğini çocuğu da babaya vereceğini belirtti.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: Bu dava siyasi değil
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye’yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Putin’den Zelenskiy’e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa’ya tehdit: Hedef olursunuz
CHP kaynar kazan! Özel’in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Ankara’da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis’te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP’den itiraz: YSK’ya başvurdular
Başkan Erdoğan’dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
CHP’de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel’in planı | İşte masadaki senaryolar
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Beşiktaş’tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız