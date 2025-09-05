8 gündür çocuğu ile kayıp olan Sibel Danacı polise başvurarak verdiği ifade de yerini söylemek istemediğini boşanmak istediğini ifade etti. Stüdyoda bulunan eşi Furkan Danacı ve kayınvalidesi yanında götürdüğü 1,5 yaşındaki çocuklarını istediğini belirtti.Sibel Danacı'nın canlı yayına bağlanan arkadaşı Danacı'nın başka biriyle kaçtığını o kişinin de evli olduğunu ve boşanacağını söyledi. Öte yandan ortaya çıkan bir yeni detay da ise Sibel Danacı'nın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak para kazandığı ve eşi Furkan Danacı'nın haberi olduğu öğrenildi. Kayınvalide duruma tepki gösterdiğini belirterek,dedi. Sibel Danacı arkadaşı vasıtasıyla boşanmak istediğini başka hiçbir şey istemediğini çocuğu da babaya vereceğini belirtti.