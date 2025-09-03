SON DAKİKA
Ailesi Müge Anlı'ya başvurdu 27 gündür kayıp olan Miraç 1 saatten kısa bir sürede bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine bir buluşmaya sahne oldu. 27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur canlı yayında bulundu.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:47
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine bir buluşmaya sahne oldu. 27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur canlı yayında bulundu. Baba Nazif Turan kızının 25 yaşındaki bir kişiyle kaçtığını düşündüklerini ifade etti.

Canlı yayında bulunan Miraç Nur programda nerede olduğunu bildirmek istemediğini belirtti. Şiddet gördüğünü anlatan kız babası ve ailesi hakkında birçok iddiada bulundu.

Canlı yayında bulunan Miraç Nur programda nerede olduğunu bildirmek istemediğini belirtti. Şiddet gördüğünü anlatan kız babası ve ailesi hakkında birçok iddiada bulundu.

