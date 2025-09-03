Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu 27 gündür kayıp olan Miraç 1 saatten kısa bir sürede bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine bir buluşmaya sahne oldu. 27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur canlı yayında bulundu. Baba Nazif Turan kızının 25 yaşındaki bir kişiyle kaçtığını düşündüklerini ifade etti.