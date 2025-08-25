Aile Saadeti’nde ortalık karışıyor...

Atv'nin yaz ekranına damgasını vuran dizisi Aile Saadeti'nde yine heyecan dorukta olacak. Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar. Kleopatra'nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar. Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder. Avukat Fikri'nin ani ölümü herkesi derinden sarsar. Fikri'nin intihar ettiğine inanmayan Tekin, gerçeği ortaya çıkarmak için Fikri'nin geride bıraktığı kaseti izlemeye başlar. Bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışırken geçmişle de hesaplaşır. Aile içinde kimin gölge olabileceğine dair şüpheler ortaya çıkar. Gözler Selim ve Ada'ya çevrilir. Öte yandan Selim ve Maya arasındaki ilişki ilerlerken Maya, Selim'e kendini kanıtlama fırsatı sunar. Gönül ve Murat arasında ise duygusal yakınlaşma ilerler. Altınları eritip satma planı yapılırken atölye sahibi onların planlarını öğrenir ve aileye bir teklifte bulunur. Hazine artık sadece bir servet değil konak için neredeyse bir beladır