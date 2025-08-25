PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aile Saadeti'nde ortalık karışıyor...

atv’nin yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekoru kıran dizisi Aile Saadeti, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Kleopatra’nın hazinesi konakta ortalığı karıştıracak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
Aile Saadeti’nde ortalık karışıyor...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv'nin yaz ekranına damgasını vuran dizisi Aile Saadeti'nde yine heyecan dorukta olacak. Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar. Kleopatra'nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar. Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder. Avukat Fikri'nin ani ölümü herkesi derinden sarsar. Fikri'nin intihar ettiğine inanmayan Tekin, gerçeği ortaya çıkarmak için Fikri'nin geride bıraktığı kaseti izlemeye başlar. Bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışırken geçmişle de hesaplaşır. Aile içinde kimin gölge olabileceğine dair şüpheler ortaya çıkar. Gözler Selim ve Ada'ya çevrilir. Öte yandan Selim ve Maya arasındaki ilişki ilerlerken Maya, Selim'e kendini kanıtlama fırsatı sunar. Gönül ve Murat arasında ise duygusal yakınlaşma ilerler. Altınları eritip satma planı yapılırken atölye sahibi onların planlarını öğrenir ve aileye bir teklifte bulunur. Hazine artık sadece bir servet değil konak için neredeyse bir beladır

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun’un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Türk Telekom
CHP’li Aydın Milletvekili Tezcan’dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Başkan Erdoğan’a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
Kim Milyoner Olmak İster?de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL’lik Züğürt Ağa filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3’te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk’ün mirası Savarona ve TCG Anadolu’nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür
Kadıköy’de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe’nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın sözleri uluslararası basında! Dünya ’çağrı’ dedi İsrail ’baskı’
Denizli’de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu’nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız’dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho’ya şok sözler! Sakın!