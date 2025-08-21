Atv yeni sezona iddialı dizilerle giriyor

Hande Erçel ve Barış Arduç, "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde, evlilikle taçlanan ilişkileri ayrılık noktasına gelen Meyra ve Selim çiftini canlandıracaklar.

Dizi, evli bir çiftin zorlu bir dönemden geçerek ayrılık eşiğine gelmelerini konu alıyor.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı ilk kez bir araya getiren "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor. Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda ilk kez buluşturan dizi, sürükleyici hikayesi ve görsel dünyasıyla şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday olarak gösteriliyor.

Atv'nin bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan ve "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelecek "Aynadaki Yabancı", estetikle yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği savaşı çarpıcı bir dille anlatacak. Dizinin başrollerini Onur Tuna ve Simay Barlas paylaşacak.