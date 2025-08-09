Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Rocky Balboa filmi ne zaman çekildi?

SON DAKİKA
Rocky Balboa filmi, sinema dünyasının unutulmaz kahramanlarından biri olarak hafızalara kazınan efsanevi boksör Rocky’nin yaşam mücadelesini ve azmini anlatıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan Rocky Balboa filmi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Rocky Balboa filmi ne zaman çekildi? İşte film hakkında detaylar…

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025 , 16:59
Sylvester Stallone'nin hem başrolünü üstlendiği hem de yönettiği Rocky Balboa film, zorlu hayat şartlarına rağmen pes etmeyen Rocky'nin ringde ve hayatında verdiği mücadeleyi etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki Rocky Balboa filminin detaylı konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

ROCKY BALBOA FİLMİ KONUSU NEDİR

Rocky Balboa, yıllar önce ringlerde efsaneleşmiş bir boksör olarak artık sakin bir hayata çekilmiştir. Zamanla yaşlanmış ve eski gücünden uzaklaşmış olsa da, ruhundaki savaşçı ruh asla sönmemiştir. Günlerini, bir restoranda eski günlerine dair anılar paylaşarak geçirir. Oğlu ise kendi hayatının yoğunluğu içinde meşguldür. Ancak beklenmedik bir şekilde, bir bilgisayar simülasyon oyunu sayesinde eski rakibi Dixon ile yeniden karşı karşıya gelir. Dixon'ın menajeri bu karşılaşmayı gerçek bir maça dönüştürmek ister. Rocky için bu, son defa ringde kendini kanıtlama ve zaferin tadını yeniden yaşama fırsatıdır.

ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Burt Young

Talia Shire

Milo Ventimiglia

Tony Burton

Antonio Tarver

Geraldine Hughes

James Francis Kelly III

Mike Tyson

A.J. Benza

Pedro Lovell

Dana Jacobson

LeRoy Neiman

Henry G. Sanders

Ana Gerena

Michael Buffer

Larry Merchant

Jim Lampley

Lou DiBella

Brian Kenny

Bert Sugar

Jay Crawford

Skip Bayless

Max Kellerman

Dolph Lundgren

Barney Fitzpatrick