Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Rocky Balboa filmi ne zaman çekildi?

(Kaynak: Sosyal medya)

ROCKY BALBOA FİLMİ KONUSU NEDİR

Rocky Balboa, yıllar önce ringlerde efsaneleşmiş bir boksör olarak artık sakin bir hayata çekilmiştir. Zamanla yaşlanmış ve eski gücünden uzaklaşmış olsa da, ruhundaki savaşçı ruh asla sönmemiştir. Günlerini, bir restoranda eski günlerine dair anılar paylaşarak geçirir. Oğlu ise kendi hayatının yoğunluğu içinde meşguldür. Ancak beklenmedik bir şekilde, bir bilgisayar simülasyon oyunu sayesinde eski rakibi Dixon ile yeniden karşı karşıya gelir. Dixon'ın menajeri bu karşılaşmayı gerçek bir maça dönüştürmek ister. Rocky için bu, son defa ringde kendini kanıtlama ve zaferin tadını yeniden yaşama fırsatıdır.