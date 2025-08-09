Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Rocky Balboa filmi ne zaman çekildi?

Sylvester Stallone'nin hem başrolünü üstlendiği hem de yönettiği Rocky Balboa film, zorlu hayat şartlarına rağmen pes etmeyen Rocky'nin ringde ve hayatında verdiği mücadeleyi etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki Rocky Balboa filminin detaylı konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
ROCKY BALBOA FİLMİ KONUSU NEDİR
Rocky Balboa, yıllar önce ringlerde efsaneleşmiş bir boksör olarak artık sakin bir hayata çekilmiştir. Zamanla yaşlanmış ve eski gücünden uzaklaşmış olsa da, ruhundaki savaşçı ruh asla sönmemiştir. Günlerini, bir restoranda eski günlerine dair anılar paylaşarak geçirir. Oğlu ise kendi hayatının yoğunluğu içinde meşguldür. Ancak beklenmedik bir şekilde, bir bilgisayar simülasyon oyunu sayesinde eski rakibi Dixon ile yeniden karşı karşıya gelir. Dixon'ın menajeri bu karşılaşmayı gerçek bir maça dönüştürmek ister. Rocky için bu, son defa ringde kendini kanıtlama ve zaferin tadını yeniden yaşama fırsatıdır.
ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Burt Young
Talia Shire
Milo Ventimiglia
Tony Burton
Antonio Tarver
Geraldine Hughes
James Francis Kelly III
Mike Tyson
A.J. Benza
Pedro Lovell
Dana Jacobson
LeRoy Neiman
Henry G. Sanders
Ana Gerena
Michael Buffer
Larry Merchant
Jim Lampley
Lou DiBella
Brian Kenny
Bert Sugar
Jay Crawford
Skip Bayless
Max Kellerman
Dolph Lundgren
Barney Fitzpatrick