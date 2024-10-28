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Ballon d’Or Töreni CANLI İZLE 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or saat kaçta, hangi kanalda, kazananlar kimler? Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. A Milli Takımımızın iki önemli ismi, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, bu yılki aday listelerinde yer alarak Türkiye’yi gururlandırdı. Arda Güler, genç yeteneklere verilen Kopa Trophy için güçlü adaylar arasında gösterilirken, Hakan Çalhanoğlu ise 30 kişilik Ballon d'Or aday kadrosunda yer alıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 19:24 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 19:24
Ballon d’Or Töreni CANLI İZLE 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or saat kaçta, hangi kanalda, kazananlar kimler? Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini bulacak. İşte detaylar..

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BALLON D'OR 2023'TE KİM KAZANDI?

2023 yılında Didier Drogba'nın sunduğu Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu.

CANLI İZLE

https://www.youtube.com/@TivibuSporTurkTelekom?app=desktop adresinden ödül törenini canlı takip edebilirsiniz.

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

2024 Ballon d'Or ödülleri için geri sayım başladı. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan bu organizasyon, yılın en başarılı isimlerini belirlemek için düzenleniyor. Türkiye'yi gururlandıran Hakan Çalhanoğlu ve genç yetenek Arda Güler'in aday listelerinde yer alması, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Son ödülün sahibi Lionel Messi'nin ardından bu yıl kimin ödüle uzanacağı merakla bekleniyor.

Saat 22.45'te başlayacak Altın Top ödül töreninin, TiviBu Spor 2 ve TiviBu Spor Youtube kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor. Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.

Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında
A Milli Takımımızın deneyimli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen 30 isim arasında bulunuyor. France Football tarafından düzenlenen törende büyük ödül, dünyanın en iyi futbolcusuna verilecek.

Arda Güler Kopa Trophy için sahnede
Genç oyunculara verilen Kopa Trophy için Real Madrid forması giyen Arda Güler de adaylar arasında yer aldı. 21 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen ismin ödüllendirileceği kategoride, Arda Güler'in performansı büyük övgü topladı.

Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman, hangi kanalda?
Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek. Etkinlik, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Törenin saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağına dair detaylı bilgi organizasyon saatine yakın duyurulacak.

Hakan ÇalhanoğluHakan Çalhanoğlu

Kopa Trophy adayları
Bu yıl Kopa Trophy için aday gösterilen isimler arasında öne çıkan genç yetenekler şunlar:

Pau Cubarsi – Barcelona

Alejandro Garnacho – Manchester United

Karim Konate – Salzburg

Kobbie Mainoo – Manchester United

Mathys Tel – Bayern Münih

Lamine Yamal – Barcelona

Zaire Emery – Paris Saint-Germain

Arda GülerArda Güler

2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo

Joao Neves – Paris Saint-Germain

Savinho – Manchester City

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