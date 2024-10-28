Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini bulacak. İşte detaylar..
Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini bulacak. İşte detaylar..
BALLON D'OR 2023'TE KİM KAZANDI?
2023 yılında Didier Drogba'nın sunduğu Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu.
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https://www.youtube.com/@TivibuSporTurkTelekom?app=desktop adresinden ödül törenini canlı takip edebilirsiniz.
BALLON D'OR HANGİ KANALDA?
2024 Ballon d'Or ödülleri için geri sayım başladı. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan bu organizasyon, yılın en başarılı isimlerini belirlemek için düzenleniyor. Türkiye'yi gururlandıran Hakan Çalhanoğlu ve genç yetenek Arda Güler'in aday listelerinde yer alması, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Son ödülün sahibi Lionel Messi'nin ardından bu yıl kimin ödüle uzanacağı merakla bekleniyor.
Saat 22.45'te başlayacak Altın Top ödül töreninin, TiviBu Spor 2 ve TiviBu Spor Youtube kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor. Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.
Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında
A Milli Takımımızın deneyimli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen 30 isim arasında bulunuyor. France Football tarafından düzenlenen törende büyük ödül, dünyanın en iyi futbolcusuna verilecek.
Arda Güler Kopa Trophy için sahnede
Genç oyunculara verilen Kopa Trophy için Real Madrid forması giyen Arda Güler de adaylar arasında yer aldı. 21 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen ismin ödüllendirileceği kategoride, Arda Güler'in performansı büyük övgü topladı.
Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman, hangi kanalda?
Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek. Etkinlik, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Törenin saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağına dair detaylı bilgi organizasyon saatine yakın duyurulacak.
Kopa Trophy adayları
Bu yıl Kopa Trophy için aday gösterilen isimler arasında öne çıkan genç yetenekler şunlar:
Pau Cubarsi – Barcelona
Alejandro Garnacho – Manchester United
Karim Konate – Salzburg
Kobbie Mainoo – Manchester United
Mathys Tel – Bayern Münih
Lamine Yamal – Barcelona
Zaire Emery – Paris Saint-Germain
2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo
Joao Neves – Paris Saint-Germain
Savinho – Manchester City