Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini bulacak. İşte detaylar..

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

2024 Ballon d'Or ödülleri için geri sayım başladı. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan bu organizasyon, yılın en başarılı isimlerini belirlemek için düzenleniyor. Türkiye'yi gururlandıran Hakan Çalhanoğlu ve genç yetenek Arda Güler'in aday listelerinde yer alması, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Son ödülün sahibi Lionel Messi'nin ardından bu yıl kimin ödüle uzanacağı merakla bekleniyor.

Saat 22.45'te başlayacak Altın Top ödül töreninin, TiviBu Spor 2 ve TiviBu Spor Youtube kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor. Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.