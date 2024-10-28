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"Avrupa'da geleceği yok!" İşte Victor Osimhen'in yeni adresi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılıların dev forveti ile ilgili olarak çok sayıda spekülasyon ortaya atılıyor. Nijeryalı yıldızın yeni adresi konusunda kıta değiştirebileceği ve Avrupa'da geleceği bulunmadığı ifade edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:08
Avrupa’da geleceği yok! İşte Victor Osimhen’in yeni adresi

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Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'ın, İtalya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Napoli'den bir sezonluğuna kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili iddialar devam ediyor.

Nijeryalı forvetin ocak ayındaki durumu da sürekli manşetlere taşınırken İstanbul'dan ayrılmasının ardından imza atacağı kulüp merakla bekleniyor. Zira İtalyan ekibi Napoli'de forma giymemesine kesin gözle bakılan yıldız golcü için pek çok takım devrede.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisi Napoli'de bulunuyor (AA)Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisi Napoli'de bulunuyor (AA)

DÜNYA YILDIZINI GÖZDEN ÇIKARDILAR!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için İtalya'da farklı bir takımın forma giyeceğiyle ilgili olarak çok sayıda iddia ortaya atıldı. Özellikle de Milan'ın kadrosuna katmayı çok istediği ifade edildi.

Hatta kırmızı siyahlı Milano ekibinin Rafael Leao'yu gözden çıkardığı da öne sürüldü. Takasla birlikte bu sürecin tamamlanacağı belirtildi.

Victor Osimhen için Juventus'un da girişim yapması yüksek ihtimal olarak gözüküyor (AA)Victor Osimhen için Juventus'un da girişim yapması yüksek ihtimal olarak gözüküyor (AA)

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Victor Osimhen'in transferinde devedeki tek takım Milan değil. Juventus'un da dev forvet ile ilgilendiği yönündeki haberler manşetlere taşındı.

Torino temsilcisinin ocak ayında kredi çekerek yaza hazırlık yapacağı ve Dusan Vlahovic'e iyi bir alternatif hazırlamak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Didier Drogba, Victor Osimhen'in idolü (Instagram)Didier Drogba, Victor Osimhen'in idolü (Instagram)

CHELSEA'NİN YERİ AYRI

Bugüne kadar Osimhen'in transferinde adı geçen en ciddi takımların başında Chelsea geliyordu. İngiliz ekibinin bu süreçteki en büyük kozu ise Didier Drogba.

Çok koyu bir Drogba hayranı olan ve küçüklüğünden bu yana Fildişili efsaneyi örnek alan Osimhen için teklif yapılması halinde Londra temsilcisinin öne geçebileceği dillendiriliyor.

Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü (AA)Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü (AA)

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol basını, golcü futbolcunun yeni adresi ile ilgili olarak çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Fichajes.net'in haberine göre Osimhen'in bir sonraki durağı Suudi Arabistan olabilir. Napoli'de forma giymesi ihtimal olarak gözükmediği ifade edilen golcü futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağından bahsedildi.

Victor Osimhen 6 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı (AA)Victor Osimhen 6 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı (AA)

BONSERVİS SORUNU YOK

Haberde Suudi takımlarının İtalyan temsilcisine bonservis ödeme konusunda sıkıntı yaşamayacağı ve yüksek bir teklifle de transfer sürecini tamamlayabileceği işaret edildi.

Yıldız forvet için ise şu yorumda bulunuldu; "Halen gelişmesi gereken çok fazla potansiyele sahip olan Osimhen, Avrupa liglerinin baskısı olmadan Suudi Arabistan'da kendini kanıtlayacak ve parlayacak alanı bulabilir. Yeteneği ve gol atma içgüdüsü onu uluslararası deneyime sahip, kaliteli bir hücum oyuncusu arayan her takım için çekici bir parça haline getiriyor."

İşte o haber...

Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü (Fichajes.net)Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü (Fichajes.net)

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