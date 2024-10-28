"Avrupa'da geleceği yok!" İşte Victor Osimhen'in yeni adresi

Didier Drogba, Victor Osimhen'in idolü (Instagram)
CHELSEA'NİN YERİ AYRI
Bugüne kadar Osimhen'in transferinde adı geçen en ciddi takımların başında Chelsea geliyordu. İngiliz ekibinin bu süreçteki en büyük kozu ise Didier Drogba.
Çok koyu bir Drogba hayranı olan ve küçüklüğünden bu yana Fildişili efsaneyi örnek alan Osimhen için teklif yapılması halinde Londra temsilcisinin öne geçebileceği dillendiriliyor.
Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü (AA)
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol basını, golcü futbolcunun yeni adresi ile ilgili olarak çarpıcı bir bilgi paylaştı.
Fichajes.net'in haberine göre Osimhen'in bir sonraki durağı Suudi Arabistan olabilir. Napoli'de forma giymesi ihtimal olarak gözükmediği ifade edilen golcü futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağından bahsedildi.
Victor Osimhen 6 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı (AA)
BONSERVİS SORUNU YOK
Haberde Suudi takımlarının İtalyan temsilcisine bonservis ödeme konusunda sıkıntı yaşamayacağı ve yüksek bir teklifle de transfer sürecini tamamlayabileceği işaret edildi.
Yıldız forvet için ise şu yorumda bulunuldu; "Halen gelişmesi gereken çok fazla potansiyele sahip olan Osimhen, Avrupa liglerinin baskısı olmadan Suudi Arabistan'da kendini kanıtlayacak ve parlayacak alanı bulabilir. Yeteneği ve gol atma içgüdüsü onu uluslararası deneyime sahip, kaliteli bir hücum oyuncusu arayan her takım için çekici bir parça haline getiriyor."
İşte o haber...
Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü (Fichajes.net)