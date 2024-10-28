"Avrupa'da geleceği yok!" İşte Victor Osimhen'in yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'ın, İtalya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Napoli'den bir sezonluğuna kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili iddialar devam ediyor.

Nijeryalı forvetin ocak ayındaki durumu da sürekli manşetlere taşınırken İstanbul'dan ayrılmasının ardından imza atacağı kulüp merakla bekleniyor. Zira İtalyan ekibi Napoli'de forma giymemesine kesin gözle bakılan yıldız golcü için pek çok takım devrede.