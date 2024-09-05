Alacakaranlık ne zaman vizyona girecek 2024? Twilight konusu ve oyuncuları!

Stephenie Meyer 'in yazdığı Alacakaranlık kitapları, New York Times Best Seller listesinde tam 235 hafta kalarak büyük bir başarıya imza attı ve tüm dünyada en çok okunan kitap serileri arasında kendine sağlam bir yer edindi. Kitapların popülerliği, sinema uyarlamalarının başarısını da pekiştirdi.

Bella ve Edward'ın Büyüleyici Hikayesi

Film, anne ve babası ayrı olan Bella Swan'ın, annesinin yeni eşiyle kurduğu hayattan uzaklaşarak babasının yanına, küçük ve kasvetli bir kasaba olan Forks'a taşınmasıyla başlıyor. Bella, okulun ilk gününde sınıf arkadaşı Edward Cullen'dan etkilenir. Edward'ın gizemli ve çekici hali, Bella'nın merakını uyandırırken, Bella, Edward'ın 108 yaşında bir vampir olduğunu öğrenir ve bu olağanüstü adama aşık olur.