14 çocuk babası adamı kim neden ortadan kaldırdı? Kuyuya mı atıldı çöplüğe mi gömüldü? Kerem Durur'un şüpheli kaybıyla ilgili ağır suçlamalar, çelişkili açıklamalar, kan donduran iddialar! Tandırda bebek yakıldı iddiası Türkiye gündemini sarsarken, 14 çocuk babası Kerem Durur'a ne olduğu araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından, Atv canlı yayınında araştırılmaya devam ediyor.
Derdini Müge Anlı'ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi. Emine Doğan'ın tarlalarına el koymakla suçladığı kardeşi Mustafa Şahin Müge Anlı canlı yayınında konuştu. 8 kardeş 80 dönümlük miras. Kim kabul ediyor, kim karşı çıkıyor? Tarla anlaşmazlığı Müge Anlı'da...
Müge Anlı'daki tandır cinayetinde son durum merak ediliyor. Çıkan kemikler inşaatı durdurdu' iddiası 2 Aralık Müge Anlı canlı yayınında kan dondurdu.Müge Anlı'nın 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey' dediği olayda son durum ne? Bebeği tandırda kim yaktı? Kerem Durur cinayete mi kurban gitti? İnşaattan çıkan kemik iddiası...
MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay 3 gündür kayıp ve kendisinden haber alınamıyor.
Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.
MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?
3 Aralık itibariyle devam eden programa pek çok isim katıldı. Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.