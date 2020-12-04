MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay 3 gündür kayıp ve kendisinden haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.