Müge Anlı son bölümde tandır vahşeti hem başarılı sunucu Müge Anlı hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti. Müge Anl, Kerem Durur'un kaybını araştırırken öğrendikleri karşısında, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi. İşte 30 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!