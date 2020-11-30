



'MELİKE'YE SAHİP ÇIKTIM DİYE ÇOCUĞUM KAÇIRILDI'



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "O zaman Ferizli Kusça'da yaşıyorduk. Melike bizde kalıyordu ama annesi yoktu. Ben Melike'ye sahip çıktım, yanıma aldım. Onlara sahip çıktığım için Meryem'in eşi olan ve öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesi bana husumetli oldu ve çocuğumu kaçırdı. Buna rağmen Melike'yi kollamaya devam ettim. Ahmet Tahnal'ın yakınları ben evde yokken Melike'yi almış. Savcılığa gittim ve kayınvalideme 'neden çocuğu verdiniz' diye bağırdım" diye konuştu.