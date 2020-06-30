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    • 30.06.2020 20:45
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    "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Seminer kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

    "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir?

    A: Tohum

    B: Masa

    C: Yarım elma

    D: Düğün

    Doğru cevap: A: Tohum

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