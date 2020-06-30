Seminer kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

"Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir?

A: Tohum

B: Masa

C: Yarım elma

D: Düğün

Doğru cevap: A: Tohum