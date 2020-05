ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OSMAN KİMDİR?



Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da doğmuştur. Anne ve babası tarafından 2 yaşında bir ajansa yazdırılmış olan Emir Berke Zincidi çok sayıda reklam filminde rol almıştır. İstanbul Beşiktaş Kolejinde eğitimini sürdüren genç oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide canlandırdığı Osman Akarsu karakteri ile tanınmıştır.



Kanal D ekranlarında yayınlanan İkizler Memo Can isimli dizide Memo ve Can karakterlerine hayat veren Emir Berke Zincidi, 1.35 metre boyunda 44 kilo ve Terazi burcudur.



Diziler ve filmler:

2018 – İkizler Memo Can (Memo – Can) (TV Dizisi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Deniz) (TV Dizisi)

2014 – Küçük Ağa (Mehmet Can) (TV Dizisi)

2013 – Hititya: Madalyonun Sırrı (Alaz) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2010-2013 – Öyle Bir Zaman Geçer Ki (Osman) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ali) (TV Dizisi)