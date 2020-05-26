2010-2013 yılları arasında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki, hafızalara kazınan dizilerden biri olmuştu. Şimdi ise yeniden ekrana gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisini unutanlar ya da izlemek isteyenler konusunu ve oyuncularını merak ederek, internette çok fazla sorguluyor. Üzerinden yıllar geçtiği için Öyle Bir Geçer Zaman ki Osman karakteri de büyüdü ve onun hayatı hakkındaki bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KONUSU NEDİR?
Yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği ve senaryosunu Coşkun Irmak'ın yazdığı dizide 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile'nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan Alkaya, Nilperi Şahinkaya, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit Kaya ve Sercan Badur.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OSMAN KİMDİR?
Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da doğmuştur. Anne ve babası tarafından 2 yaşında bir ajansa yazdırılmış olan Emir Berke Zincidi çok sayıda reklam filminde rol almıştır. İstanbul Beşiktaş Kolejinde eğitimini sürdüren genç oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide canlandırdığı Osman Akarsu karakteri ile tanınmıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İkizler Memo Can isimli dizide Memo ve Can karakterlerine hayat veren Emir Berke Zincidi, 1.35 metre boyunda 44 kilo ve Terazi burcudur.
Diziler ve filmler:
2018 – İkizler Memo Can (Memo – Can) (TV Dizisi)
2015 – Bir Deniz Hikayesi (Deniz) (TV Dizisi)
2014 – Küçük Ağa (Mehmet Can) (TV Dizisi)
2013 – Hititya: Madalyonun Sırrı (Alaz) (Sinema Filmi)
2013-2014 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)
2010-2013 – Öyle Bir Zaman Geçer Ki (Osman) (TV Dizisi)
2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ali) (TV Dizisi)