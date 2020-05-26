2010-2013 yılları arasında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki, hafızalara kazınan dizilerden biri olmuştu. Şimdi ise yeniden ekrana gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisini unutanlar ya da izlemek isteyenler konusunu ve oyuncularını merak ederek, internette çok fazla sorguluyor. Üzerinden yıllar geçtiği için Öyle Bir Geçer Zaman ki Osman karakteri de büyüdü ve onun hayatı hakkındaki bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı.