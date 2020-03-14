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Hangi devletin tarihinde şeklinde adlandırılan bir dönem vardır?

Hangi devletin tarihinde şeklinde adlandırılan bir dönem vardır sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

  • Televizyon
  • 14.03.2020 23:44
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 23:47
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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi devletin tarihinde şeklinde adlandırılan bir dönem vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi devletin tarihinde Lale Devri şeklinde adlandırılan bir dönem vardır?

Doğru cevap: Osmanlı Devleti

LALE DEVRİ HAKKINDA

Lale Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

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