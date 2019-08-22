Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?
A: Maier
B: Pele
C: Beckenbauer
D: Cemil
DOĞRU CEVAP: Pele
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