Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir? Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir? İşte o sorunun cevabı...

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı... Soru: Şener Şen'in jilet satma repliğinde geçen Taçsız Kral kimdir? A: Maier B: Pele C: Beckenbauer D: Cemil DOĞRU CEVAP: Pele TÜM MANŞETLER