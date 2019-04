Benimle Söyle yarışması başlıyor. Popüler şarkı yarışmalarından "All Together Now", Türkiye'de "Benimle Söyle" adıyla Kanal D ekranlarında başlayacak. Her bölümde 10 kişinin yarışacağı programın formatı nasıl olacak? Benimle Söyle yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Benimle Söyle sunucusu ve jürileri kimler? İşte ayrıntılar...

BENİMLE SÖYLE YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Benimle Söyle yarışmasına başvuru Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru formu ile birlikte kendinize ait fotoğraf ve kendinizi tanıttığınız ve performans sergilediğiniz bir videoyu ekleyeceksiniz. Daha sonra başvurunuzu onaylayabileceksiniz.

BENİMLE SÖYLE YARIŞMASININ SUNUCUSU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Benimle Söyle yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor. Yarışma, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

YARIŞMA FORMATI NASIL OLACAK?

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres'in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...