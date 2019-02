Kuzgun 3. yeni bölüm fragmanı: Dila rest çekiyor!

Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanında gerilim dolu sahneler dikkat çekti. Kuzgun'a intikam için gelse de aldırmayacağını söyleyen Dila rest çekiyor. Kuzgun ile annesi arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu olmayı başardı.



KUZGUN 3. BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Dila, Kuzgun'u eve geçirdikten sonra karşısında ansızın Meryem'i bulur. Meryem, yıllarca içinde biriktirdiği duygularıyla Dila'yla sarsıcı bir yüzleşme yaşar.Kuzgun'a karşı kendisini suçlu ve borçlu hisseden, geçen onca zamana karşı vicdan azabı hiç dinmeyen Dila, Kuzgun'un geri dönüşüyle hayatında yeni bir dönem aralar. Dila, Kuzgun'un geçmişine dair bilgi sahibi oldukça kalbindeki yara daha derinleşir. Dila'nın Kuzgun'a atacağı adımlar, Kuzgun'un içinde farklı yankılar bulacaktır. Meryem'le Kuzgun yıllar sonra ilk kez karşılaşırlar. Bu anlarda her ikisi için de zaman duracak ve anne-oğul ilk kez yüz yüze gelecektir. Rıfat'ın mallarının gizli olduğu depolardan biri kundaklanır. Kuzgun depoyu ateşe vereni yakaladığında hayatının şokunu yaşayacaktır. Kuzgun depoyu yaktıran kişinin ismini öğrendiğinde yeni planını kurar. Rıfat'ın düşmanına doğru adım adım iz sürer.Diğer yanda Rıfat, Ali'yi Dila'ya saldıranları bulması için Nevşehir'e gönderir. Ali'nin Kesik'in ve Kuzgun'un isimlerine ulaşması an meselesidir.Ağabeyinin Nevşehir'e gidişinin altında Kuzgun'a dair şüpheler yattığını fark eden Dila, bütün inancıyla Kuzgun'u korumak için siper olacaktır. Rıfat, Kuzgun'u şoförü olarak işe alır ama Kuzgun'un yapmayı düşündüğü iş bu değildir. Bunu da Rıfat'a açık açık söyler. Rıfat, Kuzgun'a kendisini ispat etmesi için bir görev verir. Bu öylesine can yakacak bir iştir ki, Kuzgun her ne kadar hayatta tek tabanca olduğunu söylese de, bilmeden bir kurban vermesi gerekecektir.