Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu için gelişmeler devam ediyor. Her çarşamba günü TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul 121. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezona Osman Gazi hikayesiyle başlayacağı bildirilen daha sonra Diriliş Ertuğrul adıyla devam edeceği bildirilen dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusu. Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte dizinin takipçileri "Diriiş Ertuğrul ne zaman başlayacak", sorularına yanıt arıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul bugün var mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte 2018 Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON BUGÜN VAR MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu için geri sayım başladı. TRT 1 kanal koordinatörü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkamada, Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı ortalarında başlayacağını bildirmişti. Fakat dizinin yeni sezon fragmanının hala yayınlanmaması izleyicinin merakını daha da artırdı. Diriliş Ertuğrul dizisi bugün özel bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması, yeni sezonun ise 24 Ekim'de başlaması tahmin ediliyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A YENİ İSİMLER

Dizinin yeni sezon kadrosuna usta oyuncu Ünar Silver, Hande Soral, Armağan Oğuz ve Gökçe Aytaç katıldı. Daha önce Dağ 2 ve Börü gibi farklı projelerde yer alan Armağan Oğuz, dizide "Ataç" karakterine hayat verecek. Gökçe Aytaç'ın ise Evdokya karakterini canlandıracağı öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargahtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?