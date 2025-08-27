Türk Telekom PİLOT’ta yeni dönem başladı

Türk Telekom Ventures'ın girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yerli teknoloji girişimlerini küresel pazarlara taşımayı amaçlayan girişim hızlandırma programı PİLOT'un yeni dönem girişimleri belli oldu. PİLOT'un 13. dönemine kabul edilen 10 girişim, Türk Telekom Ventures'tan yatırım ve 200 bin lira nakit desteği alma fırsatı yakalayacak.

PİLOT programı sonunda yurt dışında kendilerine özel tasarlanan tamamlayıcı global girişimcilik programına katılmaya hak kazanacak olan girişimler, Türk Telekom'un iş bağlantılarından, satış ve pazarlama kanallarından, yüksek teknoloji konusundaki bilgi birikiminden ve tecrübesinden faydalanma imkânı bulacak.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Desteklediğimiz her girişimin ülkemizin yeni 'unicorn'u olması hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.