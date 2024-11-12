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Playstore.com'dan yeni kampanya

Türk Telekom’un dijital alışveriş platformu Playstore.com, yeni bir kampanyaya imza attı. Dijital TV üyeliği ve hediye kartları kampanyasını sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Playstore.com’dan yeni kampanya

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Türk Telekom, dijital alışveriş platformu Playstore.com'da gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerinin alışveriş ihtiyacına fayda sağlamaya devam ediyor. Playstore. com dijital TV üyeliği ve hediye kartları kampanyası ile müşterilerinin eğlence alanındaki ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kampanya ile Playstore.com kullanıcıları; Tod TV, Exxen, Gain, S Sport Plus, D-Smart gibi dijital TV platformlarını Playstore.com üzerinden avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. Platform üyelikleri 1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık olarak satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra Playstore.com müşterileri Google Play ve iTunes üyelikleri için uygun ödeme koşullarıyla hediye kartı alabiliyor. Dijital TV platformlarını ve hediye kartlarını satın almak isteyen müşteriler kredi/ banka kartı, tüm operatörlerden mobil ödeme, evde internet müşterilerine özel faturaya ek 12 aya kadar vade farksız taksit, Fibabanka üzerinden 18 aya varan alışveriş kredisi seçenekleriyle ürünlere sahip olabiliyor.

FIRST HAMLESİ
Türkiye'nin verisini koruma vizyonuyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliğini FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) üyeliği ile uluslararası çapta tescilledi. Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde, uzman mühendislerimizle sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor" dedi.

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