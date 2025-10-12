GTA 6 ne zaman çıkacak? Milyonlarca oyunseverin beklediği tarih belli oldu

Fotoğraflar: X

🎮 GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Grand Theft Auto VI, daha önce planlandığı gibi 2025 yılında değil, 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket, bu ertelemenin oyunun teknik mükemmelliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtiyor.

Rockstar'ın resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, GTA 6'nın "şimdiye kadar geliştirilen en büyük ve en iddialı açık dünya oyunu" olacağı vurgulandı. Bu açıklama, oyuncular arasında yeni nesil bir oyun çağının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

🏙 Vice City geri dönüyor

Serinin hayranlarını en çok heyecanlandıran detaylardan biri, GTA 6'nın Vice City atmosferini modern bir teknolojiyle geri getirecek olması. 80'lerin efsane şehri, bu kez neon ışıklardan daha fazlasını sunacak: gelişmiş yapay zekâ sistemi, dinamik hava koşulları ve canlı şehir yaşamı ile oyunculara gerçek bir şehir deneyimi yaşatacak.

Sızan bilgilere göre GTA 6'da iki ana karakter bulunacak ve hikâye hem suç dünyasını hem de karakterlerin kişisel yaşam dramlarını derinlemesine işleyecek. Oyunun sinematik anlatım tarzı, seriye yepyeni bir boyut kazandıracak.