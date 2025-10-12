PODCAST CANLI YAYIN

GTA 6 ne zaman çıkacak? Milyonlarca oyunseverin beklediği tarih belli oldu

Oyun dünyasının efsane serisi Grand Theft Auto, uzun bir aradan sonra yeni halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Milyonlarca oyunseverin heyecanla beklediği GTA 6 (Grand Theft Auto VI), duyurulduğu ilk günden bu yana hem fragmanlarıyla hem de sızan detaylarıyla gündemden düşmüyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Milyonlarca oyunseverin beklediği tarih belli oldu

Serinin yeni oyunu, oyun tarihine damga vuracak en büyük açık dünya projesi olarak tanımlanıyor.

🎮 GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Grand Theft Auto VI, daha önce planlandığı gibi 2025 yılında değil, 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket, bu ertelemenin oyunun teknik mükemmelliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtiyor.

Rockstar'ın resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, GTA 6'nın "şimdiye kadar geliştirilen en büyük ve en iddialı açık dünya oyunu" olacağı vurgulandı. Bu açıklama, oyuncular arasında yeni nesil bir oyun çağının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

🏙 Vice City geri dönüyor

Serinin hayranlarını en çok heyecanlandıran detaylardan biri, GTA 6'nın Vice City atmosferini modern bir teknolojiyle geri getirecek olması. 80'lerin efsane şehri, bu kez neon ışıklardan daha fazlasını sunacak: gelişmiş yapay zekâ sistemi, dinamik hava koşulları ve canlı şehir yaşamı ile oyunculara gerçek bir şehir deneyimi yaşatacak.

Sızan bilgilere göre GTA 6'da iki ana karakter bulunacak ve hikâye hem suç dünyasını hem de karakterlerin kişisel yaşam dramlarını derinlemesine işleyecek. Oyunun sinematik anlatım tarzı, seriye yepyeni bir boyut kazandıracak.

🕹 Hangi platformlarda oynanabilecek?

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış döneminde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına özel olarak yayınlanacağını doğruladı.
PC sürümü ise tıpkı GTA 5'te olduğu gibi daha sonraki aylarda oyuncularla buluşacak.

Yeni oyun motoru sayesinde GTA 6; gerçek zamanlı yansımalar, gelişmiş ışıklandırma, akıllı NPC davranışları ve çok daha canlı şehir ortamları sunacak. Bu da oyunun sadece bir eğlence değil, görsel anlamda da yeni bir dönemin başlangıcı olacağını gösteriyor.

🔍 Oyuncuların beklentisi yüksek

GTA 6 fragmanları, YouTube'da milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, oyunseverler sosyal medyada "Vice City geri dönüyor" etiketiyle büyük bir etkileşim oluşturdu. Uzmanlar, bu heyecanın Grand Theft Auto markasının tarihindeki en yüksek ön sipariş rakamlarını getirebileceğini belirtiyor.

Oyun dünyasının devlerinden biri olan Rockstar Games, GTA 6'nın ertelenmesine rağmen beklentilerin fazlasıyla karşılanacağını savunuyor.

⏳ Geri sayım başladı

Grand Theft Auto VI, 26 Mayıs 2026 tarihinde oyun dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. Vice City'nin efsane atmosferi, gelişmiş grafikler ve derin hikâyesiyle oyunculara yeni bir deneyim sunacak.
Konsol kullanıcıları için geri sayım resmen başladı; PC oyuncuları ise birkaç ay daha bekleyecek gibi görünüyor.

