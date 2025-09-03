SON DAKİKA
ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Eylül OpenAI ChatGPT neden çalışmıyor, son durum ne?

Yapay zeka dünyasının popüler aracı ChatGPT, 3 Eylül 2025 Salı günü beklenmedik bir kesintiyle gündeme geldi. Kullanıcılar, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını ve platforma hem web hem de mobil üzerinden erişimde sorunlar yaşadıklarını rapor etti. Bu durum, yapay zeka sistemini aktif olarak kullanan profesyoneller ve meraklılar arasında "ChatGPT çöktü mü?" ve "Neden çalışmıyor?" gibi soruların hızla yayılmasına yol açtı. Peki OpenAI’dan açıklama geldi mi? İşte son durum…

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:36
Teknoloji dünyasının en çok kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü küresel çapta bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Gün içinde GPT-5 modelinden yanıt alamayan ve boş ekranla karşılaşan pek çok kullanıcı, platformun web ve mobil uygulamalarına erişmekte zorluk yaşadı. Kullanıcılar "ChatGPT çöktü mü?" ve "OpenAI neden çalışmıyor?" gibi soruları araştırıyor. İşte konuya dair son durum…

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ

3 Eylül 2025 sabahından itibaren, dünyanın en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı platforma giriş yaparken, yanıt alırken veya komut verirken hata mesajlarıyla karşılaştığını rapor ediyor.

Bu durum, yapay zekayı günlük işlerinde veya eğitimde aktif olarak kullanan pek çok kişi için büyük bir aksamaya neden oldu. ChatGPT'nin neden yanıt vermediği ve platformun ne zaman normale döneceği en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

◾Grafikte, son 24 saat içinde gelen sorun bildirimlerinin saatlik yoğunluğu, normal bir günün ortalama rapor trafiği ile karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

CHATGPT NEDEN ÇÖKTÜ?

OpenAI tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, kesintinin kaynağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak kullanıcı raporları, sorunun küresel çapta olduğunu ve hem web hem de mobil uygulamaları etkilediğini gösteriyor. Platformun diyalog yeteneğinde yaşanan bu aksaklık, yapay zeka sisteminin altyapısında teknik bir sorun olabileceğini düşündürüyor.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELİR?

OpenAI'dan resmi bir açıklama gelmediği için hatanın ne zaman giderileceği şu an için belirsiz. Genellikle bu tür büyük kesintilerde teknik ekipler sorunu hızla çözmek için çalışır ve durumun en kısa sürede normale dönmesi beklenir. Güncel bilgiler için OpenAI'ın resmi duyurularını takip ediliyor.

