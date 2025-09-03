ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Eylül OpenAI ChatGPT neden çalışmıyor, son durum ne?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Teknoloji dünyasının en çok kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü küresel çapta bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Gün içinde GPT-5 modelinden yanıt alamayan ve boş ekranla karşılaşan pek çok kullanıcı, platformun web ve mobil uygulamalarına erişmekte zorluk yaşadı. Kullanıcılar "ChatGPT çöktü mü?" ve "OpenAI neden çalışmıyor?" gibi soruları araştırıyor. İşte konuya dair son durum…

(Kaynak: AA) CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ 3 Eylül 2025 sabahından itibaren, dünyanın en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı platforma giriş yaparken, yanıt alırken veya komut verirken hata mesajlarıyla karşılaştığını rapor ediyor. Bu durum, yapay zekayı günlük işlerinde veya eğitimde aktif olarak kullanan pek çok kişi için büyük bir aksamaya neden oldu. ChatGPT'nin neden yanıt vermediği ve platformun ne zaman normale döneceği en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.