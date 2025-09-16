SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Casper’dan öğrencilerden profesyonellere yeni nesil tablet deneyimi

Türkiye’nin teknoloji öncüsü Casper, tablet ürünlerini artık Casper PAD çatısı altında sunuyor. Yeni çatı marka, farklı ihtiyaçlara yönelik modelleriyle hem üretkenliği hem de eğlenceyi bir araya getiriyor. Serinin ilk üyeleri Casper PAD H10 serisi; geniş ve canlı 12.6” OLED ekranı, hafif ve şık tasarımı, kalem ve klavye entegrasyonuyla, her yerde üretkenliği ve keyfi bir arada sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 16:29
Casper’dan öğrencilerden profesyonellere yeni nesil tablet deneyimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Casper PAD ailesinin ilk üyeleri Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro, 12.6" OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. H10 Pen, kalem odaklı üretkenliğiyle öğrenciler ve çizerler için ideal bir seçenek sunarken, H10 Pro, manyetik klavye desteği ve kalemiyle hibrit çalışan profesyonellere esnek ve verimli bir kullanım sağlıyor. Her iki model de yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı renklerle görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)

Dünya ve Türkiye Tablet Pazarı 2025 İlk Yarıda Büyüdü

Global tablet pazarının 2025 yılının ilk yarısında büyümesini koruyarak 75 milyon adede ulaştığını belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Türkiye'de tüketici tablet pazarına baktığımızda, global trendler paralelinde 2025 ilk yarıda %15'lik bir büyüme görüyoruz. Tüketici tarafından gelen talebin ve ürün yenileme isteğinin bu pozitif artışta büyük etkisi bulunuyor. Bu trendinin yılının son çeyreğine yaklaştığımız bugünlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Kullanıcıların uzun ömürlü, çok amaçlı kullanıma uygun ve farklı ekran boyutlarında tablet seçeneklerine olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de 2025 yılında 2.5 milyonu aşan bir tablet pazarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman (Takvim.com.tr)Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman (Takvim.com.tr)

"Amacımız, günlük yaşamı daha verimli hale getirmek"

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Karaman, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. Kullanıcılarımız sadece eğlence için değil, iş, eğitim ve üretkenlik süreçlerinde de yanlarında taşıyabilecekleri güçlü bir araç istiyor. Casper PAD H10 serisi; geniş ve canlı OLED ekranı, hafif ve şık tasarımı, kalem ve klavye entegrasyonuyla, üretkenliği ve keyfi bir arada sunuyor. Amacımız, kullanıcıların günlük yaşamını daha verimli, üretken ve eğlenceli hale getirmek."

Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)

Casper PAD, 12.6" OLED ekranı, uzun pil ömrü, kalem ve klavye seçenekleri ile kullanıcıların her anına üretkenlik ve keyif katmayı hedefliyor.

Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)Casper PAD ailesi (Takvim.com.tr)


Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
CHP’de gırtlak butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... Dedikoducular | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Borsa İstanbul
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB’deki yolsuzlukta ’VIP Yakup’ itirafları! İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!