Exxen dijital platformunda bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlar gündem oldu. Bir önceki gün Beşiktaş Dortmund maçı oynandı. Bugün de Galatasaray-Lazio ve Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı oynanacak. Maç öncesi Exxen'e giriş sorunu yaşayanlar ve maç sırasında sorun yaşamamak için giriş kontrolü yapanlar Exxen giriş (bağlantı) sorunu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Exxen giriş (bağlantı) sorunu ne? Exxen neden açılmıyor, ne yapmalıyım?
EXXEN GİRİŞ (BAĞLANTI) SORUNU NE?
Exxen'e üye olan bazı kullanıcılar dün izlemiş oldukları maçlarda "Bir Hata Oluştu" bildirimi ile karşılaştı. Yaşanan bu hata ile ilgili henüz kurumdan resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada en çok konuşulan konu Exxen oldu.
EXXEN NEDEN AÇILMIYOR, NE YAPMALIYIM?
Exxen'i kimi kullanıcılar bilgisayar üzerinden, kimi kullanıcılar da televizyon üzerinden açamıyor. Exxen sunucularından kaynaklanan hataların dışında bilgisayarınıza, internet bağlantınıza, internet tarayıcınıza ve VPN bağlantısı kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar da olabilir.
Sorunu aşağıda sıraladığımız adımları uygulayarak çözebilirsiniz;
1. Çözüm Yolu:
Öncelikle uygulayacağınız çözüm yolu internet bağlantınızı kontrol etmek olmalı. İnternet bağlantınızdan veya modeminizden kaynaklanan bir sorun yaşıyorsanız; modeminize reset atabilirsiniz ya da internet sağlayıcınızla görüşebilir ve mobil veri kullanımına geçmeyi deneyebilirsiniz.
2. Çözüm Yolu:
Sorun internet tarayıcınıza bağlı DNS ve gizlilik ayarlarından kaynaklı olabilir bu nedenle ikinci olarak uygulayabileceğiniz yöntem; farklı bir taracıyıdan Exxen platformuna bağlanmayı denemek, tarayıcınızın yeni bir sürümü yayınlanmış ise güncellemek ve tekrar başlatmak olacaktır.
3. Çözüm Yolu:
Üçüncü olarak internet bağlantı hızınızı kontrol edin. Düşük bağlantı hızı Exxen'in geç yanıt vermesinden dolayı sitenin açılmamasına ve isteğin zaman aşımına uğramasına neden olabilir. İnternet bağlantı hızınızda bir düşme yaşıyorsanız internet sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.
4. Çözüm Yolu:
Sorun bilgisayarınızdan kaynaklı da olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilir; arka planda çalışan uygulamaları kontrol ederek gereksiz çalışan uygulamaları kapatarak oluşan sorunun önüne geçebilirsiniz.