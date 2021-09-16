Exxen dijital platformunda bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlar gündem oldu. Bir önceki gün Beşiktaş Dortmund maçı oynandı. Bugün de Galatasaray-Lazio ve Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı oynanacak. Maç öncesi Exxen'e giriş sorunu yaşayanlar ve maç sırasında sorun yaşamamak için giriş kontrolü yapanlar Exxen giriş (bağlantı) sorunu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Exxen giriş (bağlantı) sorunu ne? Exxen neden açılmıyor, ne yapmalıyım?

EXXEN GİRİŞ (BAĞLANTI) SORUNU NE?

Exxen'e üye olan bazı kullanıcılar dün izlemiş oldukları maçlarda "Bir Hata Oluştu" bildirimi ile karşılaştı. Yaşanan bu hata ile ilgili henüz kurumdan resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada en çok konuşulan konu Exxen oldu.