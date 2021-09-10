SON DAKİKA: Koronavirüs pandemisinde siber saldırılar arttı! Veri hırsızlığı ve sızıntı yüzde 55...

KSN altyapıları tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik bir artış gördüklerini belirten Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky "Siber suçlular, kimlik avı e-Posta'larında ve hedefli saldırılarda koronavirüs temasından yararlanarak artan çevrim içi yükten yararlanmaktan çekinmiyor. Kısacası dur-durak bilmiyorlar ve bize de izin vermiyorlar" diye konuştu.