SON DAKİKA: Koronavirüs pandemisinde siber saldırılar arttı! Veri hırsızlığı ve sızıntı yüzde 55...

Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları internet üzerinden ulaşılmak istenen sayfanın bağlantısına tıklamadan önce farklı bir web sitesi olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda da uyardı.
"TIKLARKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN"
'Punycode' adlı saldırının son zamanlarda yaygın olduğu belirtilen raporda "Punycode, bilgisayarlarda çıplak gözle neredeyse aynı görülüp ancak aslında farklı bir web adresine sahip olan bir saldırı türüdür. Ulaşmak istediğiniz sayfanın bağlantısına tıklamadan önce iki kere düşünün" değerlendirmesi yapıldı.
TAKTİK YUNAN ALFABESİ
Dolandırıcıların web sitelerinin adreslerine fark edilmeyecek şekilde Yunan alfabesinde yer alan harflerin yerleştirildiğine dikkat çekilen raporda şu uyarılar yer aldı: Modern dillerin çoğunluğunda kullanılan Roma alfabesindeki bazı harfler Yunanca ve Kiril alfabesindeki harflerle aynı şekle sahiptir.