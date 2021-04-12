Uzman isimden internet kullanıcılarına şifre uyarısı: Bunları sakın yapmayın!

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre Türkler dünya ortalamasının 10 puan üzerinde video oyun oynuyor. Video oyunlarının bir de altta sohbet odaları var. Orada da sosyal mühendislik yoluyla insanların çeşitli bilgileri alınıyor. Örneğin 'anneannenin soyadı ne?' sorusuyla kişinin annesinin kızlık soyadı ele geçiriliyor. Bu da bir güvenlik sorusu bildiğimiz gibi. Ya da 'babanın en sevdiği hayvan nedir?' bu da bankaların kullandığı bir güvenlik sorusu. Bunlara dikkat edilmeli ve sosyal medyada asla kendi kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız."



