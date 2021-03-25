Milyonlarca internet ve mobil kullanıcıyı ilgilendiriyor! Bu yazılımlara dikkat: Bilgilerinizi çalıyor

Kaspersky 2020 mobil tehdit analizi, mobil kötü amaçlı yazılımla saldırıya uğrayan tüm kullanıcıların üçte birinin "Hqwar" isimli saldırıyla karşılaştığını belirledi.
Kaspersky açıklamasına göre, özellikle finansal kötü amaçlı yazılımları sistemlere bulaştırmak için aracı görevi gören Hqwar'ı yine kullanıcıların finansal bilgilerini ele geçirmek için özelleştirilmiş diğer bir zararlı yazılım olan Cebuser izliyor. Zararlı yazılımları cihazlara taşımak için özelleşmiş mobil Truva atları, günümüzün en hızlı büyüyen kötü amaçlı yazılım sınıflarından birine karşılık geliyor ve mobil tehditlerde lider konumda bulunuyor. Bu yazılımlar, cihazdaki koruyucu engelleri aşarak kötü amaçlı yazılımın aktif olarak zarar veren kısmının girişini sağlamayı hedefliyor.
NEREDEYSE KULLANILAMAZ HALE GETİRİYOR
Kaspersky tahminlerine göre, geçen yıl Türkiye'deki mobil kullanıcıların yüzde 4'ü kötü amaçlı yazılımların saldırısına uğradı ve yüzde 5'i reklam yazılımlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu tarz yazılımlar, cihaza ve bilgilere doğrudan bir zarar vermese de kullanıcının cihazını reklamlarla doldurarak bazı durumlarda aleti neredeyse kullanılamaz hale getiriyor.