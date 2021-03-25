Milyonlarca internet ve mobil kullanıcıyı ilgilendiriyor! Bu yazılımlara dikkat: Bilgilerinizi çalıyor

"UYGULAMALARI RESMİ UYGULAMA MAĞAZASINDAN YÜKLEYİN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, Türkiye'nin, mobil bankacılık tehditleri açısından düzenli olarak en çok hedeflenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu alanda tehlikeli kötü amaçlı yazılımların payının azaldığını ancak gri bölgelere yönelik tehditlerin arttığını görüyoruz. Kötü amaçlı yazılımlara dair algılama teknolojileri geliştikçe siber suçlular yasa dışı program oluşturma ve dağıtımından uzaklaşarak yasal ancak aldatıcı programlar üretmeye yöneldi. Bununla birlikte söz konusu gri bölge yazılımıyla ilgili sorun, bazen gerçek kötü amaçlı yazılımların dağıtımı için de istismar edilebilmeleri. Bu nedenle herkesi yükledikleri programlara dikkat etmeye ve telefonlarını güvenlik çözümleriyle korumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.