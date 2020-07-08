Google'dan önemli uyarı! Bu uygulamaları hemen silin şifrenizi çalmışlar...

Özellikle bilinmeyen uygulamalara Facebook ve Google giriş bilgileri kullanılarak bağlanılmasını pek güvenilir bulmadığını belirten Alev Akkoyunlu, "Siber saldırganlar bu konuda çok yetenekli ve uygulamaları çok iyi bir şekilde bire bir taklit edip kullanıcıların Facebook hesap şifrelerini ele geçirebiliyor. Birçok insan için yeni hesap açmak her ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da, sonradan yaşayacağımız güvenlik problemlerini düşünerek yeni hesap oluşturulmasını ve bu hesaplarda farklı şifreler kullanılmasını öneriyorum. Farklı ve güçlü birçok şifreyi akılda tutmak oldukça zor olabilir. Bir insanın, ortalama 15 hesabı bulunduğunu düşünürsek bu konuda Bitdefender Password Manager gibi bir şifre yöneticisi denemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı..