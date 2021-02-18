Teknoloji şirketi Google ve milyarder iş insanı Rupert Murdoch'a ait News Corporation üç yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. New Corporation aralarında The Wall Street Journal, the Times, Australian, Sky News, Fox News ve The Sun gibi dünya genelinde yayıncılık faaliyetinde bulunan pekçok haber şirketinin birleşiminden oluşuyor.
1 MİLYAR DOLARI AŞKIN FİNANSMAN TAAHHÜDÜ
Anlaşma kapsamında Google, söz konusu yayın platformlarından gelen haberler için News Corporation'a belirli bir ödeme yapacak. Söz konusu haberler Google'ın yeni video platformu "News Showcase"de (Haber Vitrini) yer alacak. Google yeni haber girişimim geçen Nisan ayında Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin 1 milyar doları aşkın finansman taahhüdüyle başlatılmıştı.
"DÜNYA ÇAPINDA GAZETECİLİK ÜZERİNDE OLUMLU BİR ETKİSİ OLACAK"
Konuya ilişkin açıklama yapan News Corporation'ın CEO'su Robert Thomson, "Anlaşma, diğer yayıncılık platformlarını birinci sınıf gazetecilik yapmak için motive edecek ve dünya çapında gazetecilik üzerinde olumlu bir etkisi olacak. Google CEO'su Sundar Pichai ve Google ekibine teşekkür etmek istiyorum.Şirketimiz on yılı aşkın bir süredir böyle bir anlaşma için çalışıyordu ve ve bu ticari şartların sadece News Corp. için değil, her yayıncı için değişmesinden memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.
Google'ın küresel iş ortaklıkları başkanı Don Harrison, ise "News Corp ile yaptığımız anlaşma News Showcase, YouTube, Web Stories, Audio ve GoogleAds gibi çok çeşitli ürünlerimizi kapsıyor. News Showcase'in şu anda dünya çapında 500'den fazla yayıncıyla ortaklığı bulunuyor ve bu da ürünümüzün dünyanın her yerindeki haber ortaklarımıza ve okuyucularımıza katabileceği değeri gösteriyor. Yakında daha fazla ortaklık duyurmayı umuyoruz" dedi.