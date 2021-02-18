TÜRKİYE DE BU YASAYI GOOGLE'A ŞART KOŞMALI

Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlacağı konuşuluyor.

PAZAR HAKİMİYETİ GOOGLE'DA

2019'daki Netmarketshare tarafından hazırlanan raporda, Google'ın en çok arama yapılan arama motorlarında yüzde 74'lük oranla pazarda ezici bir üstünlüğünün olduğu açıklanmıştı. Eğer düzenleme Türkiye'de hazırlanıp geçerse geri kalan Yandex, Bing, Yahoo ve Baidu gibi arama motorları da uymak zorunda olacak.