Geçtiğimiz hafta Apple lansmanıyla görücüye çıkan iPhone 12 ve modelleri kullanıcıların dikkatini çekti.
ŞARJ GİRİŞİ OLMAYAN TELEFONLAR
Apple, iPhone 12 serisi telefonlarıyla birlikte ilk kez şarj adaptörünü ve kulaklığı telefonların kutu içeriğinden kaldırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kararı kullanıcılarca sorgulanırken, Xiaomi'nin de Mi 11 serisi telefonlarında şarj adaptörünü kutudan çıkarması bu durumun bir akıma dönüştüğünü gösteriyor.
IPHONE 13'TE YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ardından bu yıl Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi ise yeni özelliklerle dikkat çekecek. Henüz yeni telefonlarla ilgili net bilgi bulunmasa da, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre bu telefonlar önemli yenilikleri beraberinde getirecek.
Geçen yıl olduğu gibi Apple bu yıl da seriyi 4 telefonda devam ettirecek: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.
IPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ: ŞARJ GİRİŞİ ARTIK YOK
iPhone 13 serisinin en dikkat çeken özelliği şarj girişinin bulunmaması.
Şarj adaptörünü yeni telefonlarının kutusundan kaldıran şirket, bu adaptörlere ihtiyaç duyulmaması için şarj girişini de kaldıracak ve yeni nesil iPhone modelleri kablosuz şarj olacak.
iPhone 8 serisinden itibaren kablosuz şarj desteği veren Apple, böylece kablo karmaşasından tamamen kurtulmayı amaçlıyor.
120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen yeni iPhone modelleri, ekranlarında LTPO panel teknolojisini kullanacak. Hürriyet'in haberine göre, bu teknoloji sayesinde ekranın aktif olarak kullanılmadığı durumlarda ekran yenileme hızı 1 Hz'e kadar düşürülecek.
APPLE'IN SON MODELİ IPHONE 12 CEP YAKTI!
Dünya teknoloji devi Apple'ın yeni modeli iPhone 12, herkesi büyüledi. 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone olan telefon, fiyatıyla da adından söz ettirdi.
Türkiye'de bir internet sitesinin 23 bin 600 liraya ön satışa çıkardığı telefon kısa sürede tükendi. Tüketim çılgınlığı herkesi şoke etti.
Klavyeye sarılan yurdum insanının yorumları gülümsetti:
Böbreğimi satarım diyordum, ancak o bile bu kadar etmiyor.
Ürün tükenmiş, ağlamak nafile.
Önceden Iphone fiyatına Şahin alınıyordu, şimdi de öyle.
Yıllardır beklediğim telefon sonunda çıkıyor ama onu almak için bir böbreğimden vazgeçmem gerekiyor.
Sinirimden gülüyorum, gülerken göbeğim hop yukarı hop aşağı bir şekilde sallanıyor.
Piyasaya çıksın 3 gün sonra BİM'deki kasiyer kızın elinde göreceksiniz.
Dünya teknoloji devi Apple'ın yeni modeli Iphone 12, herkesi büyüledi. 5G teknolojisini destekleyen ilk Iphone olan telefon, fiyatıyla da adından söz ettirdi.
Artık 12 Pro Bey diyeceksiniz
Bence 100 bin TL dahi olsa herkes alır. Kredi çeker yine de alır.
Kelimeler kifayetsiz kalabiliyormuş azizim...
O paraya eve girilir. 6-7 taksit ödenir.
Gördüğümüz kadarıyla Tofaş'a endeksli. Beş sene önce de Tofaş parasıydı şimdi de.
İçinde şarj ve kulaklığı bile yok. Ayıp!