Artık 12 Pro Bey diyeceksiniz

Bence 100 bin TL dahi olsa herkes alır. Kredi çeker yine de alır.

Kelimeler kifayetsiz kalabiliyormuş azizim...

O paraya eve girilir. 6-7 taksit ödenir.

Gördüğümüz kadarıyla Tofaş'a endeksli. Beş sene önce de Tofaş parasıydı şimdi de.

İçinde şarj ve kulaklığı bile yok. Ayıp!