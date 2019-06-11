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  • 12.06.2019 01:17
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:20

mobile güncellemesi ne zaman geliyor? PUBG'de yeni özellikler olacak mı?

Son zamanların popüler oyunları arasında yer alan 'nin yeni güncellemesinin ne zaman geleceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. PUBG’nin haritası Erangel'a yeni özellikler geliyor. Peki, güncellemesi ne zaman geliyor? İşte PUBG'ye gelecek yeni özellikler...

PUBG güncellemesi ne zaman gelecek?

'ye gelecek yeni güncelleme şimdiden konuşulmaya başlandı. PUBG'ye gelen güncellemeler meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oyunun yeni güncellemesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki, PUBG'ye gelecek yeni özellikler neler?

ERANGEL YENİDEN DİZAYN EDİLECEK

Oyunun başyapımcısı TS Jang tarafından yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan güncellemeyle, oyuncuların bildiği ve sevdiği Erangel'i olabildiğince özüne bağlı kalarak yeniden dizayn edileceği belirtildi.

Jang aynı zamanda oyuna eklenecek yeni özelliklerden de bahsetti. PUBG'nin YouTube hesabından yayınlanan videoda da güncellemenin içeriğine dair bilgiler sunuldu.

PUBG GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR?

PUBG'nin güncellemesinin henüz hangi tarihte geleceği bilinmiyor. Güncellemenin yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

GELECEK YENİ ÖZELLİKLER NELER?

* Yapıların kenarlarına tutunma
* Silah dengelerinde değişiklikler
* Yeni araçlar

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