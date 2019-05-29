Whatsapp çok tartışılan ve kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacak. Artık uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz. Peki Whatsapp'ın çok tartışılan yeni özelliği nedir? İşte o tarih