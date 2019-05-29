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  • 30.05.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:52

milyonları kızdıracak! Whatsapp'ın çok tartışılan yeni özelliği nedir tarih verildi!

'ın çok tartışılan yeni özelliği nedir tarih verildi! En çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın yeni yılda ekleyeceği özellikle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Facebook CEO'su 'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

Whatsapp çok tartışılan ve kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacak. Artık uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz. Peki Whatsapp'ın çok tartışılan yeni özelliği nedir? İşte o tarih

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