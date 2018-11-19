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  • 19.11.2018 11:32
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 11:33

'ye geçiş tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Türkiye'nin 'ye geçeceği tarihi açıkladı. Turhan yaptığı açıklamada, "Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz." dedi.

5Gye geçiş tarihi belli oldu

Turhan, AA muhabirine, ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini belirten Turhan, 'ın da destek vermesini teminen imzaların atıldığını söyledi.

Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret ederek, "Sistem , Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. Bunlarla ilgili 5G Vadimiz'de yeni nesil haberleşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun beraber yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir ortamda çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.

Programlarını 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için yaptıklarını dile getiren Turhan şunları kaydetti:

"Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Bizimle birlikte de bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz. 5G dediğimiz zaman, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet ve iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız."

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