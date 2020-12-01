Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Tatil&Turizm
    • 01.12.2020 14:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 14:16
    ABONE OL

    'de tarihi e kazandırılacak

    Belediyesi, Osmanlı döneminde yapılan tarihi 'nda restorasyon çalışması başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. 'Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür.' demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Niğde'de tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak

    Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir, konağı gezerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Özdemir, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerine her zaman sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

    Bu kapsamda, kentin önde gelen tarihi yapılarından Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kadıoğlu Konağı'nda restorasyon çalışması başlattıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

    "Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. 'Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür.' demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz. 16 Kasım'da yüklenici firmaya yer tahsisini yapmıştık, restorasyon çalışmaları başladı. Konak, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira maliyetle aslına uygun şekilde restore edilecek. 8 aylık gibi bir sürede çalışmaları bitirerek, konağımızı turizme kazandıracağız."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Tatil&Turizm Niğde'de tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak