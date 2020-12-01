Niğde'de tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak

"Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. 'Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür.' demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz. 16 Kasım'da yüklenici firmaya yer tahsisini yapmıştık, restorasyon çalışmaları başladı. Konak, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira maliyetle aslına uygun şekilde restore edilecek. 8 aylık gibi bir sürede çalışmaları bitirerek, konağımızı turizme kazandıracağız."