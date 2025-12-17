PODCAST CANLI YAYIN

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, ayrılığı kamuoyuna duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ve ekibiyle karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi, Bulut ve çalışma arkadaşlarına verdikleri emekler için teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Antalyaspor'un duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

