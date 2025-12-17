Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ve ekibiyle karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi, Bulut ve çalışma arkadaşlarına verdikleri emekler için teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.