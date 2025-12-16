Gençlerbirliği 'efsane'siyle imzaladı!

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in yerine kulübün efsane isimlerinden Metin Diyadin'i teknik direktörlük görevine getirdi.



Diyadin ilk antrenmanı, pazartesi akşamı İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Salı sabah saatlerinde ise resmi imzayı attı.



ANTRENMANDA TEMPO YÜKSELDİ



Antrenman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları deneyimli teknik adamla bir araya gelerek kendisine başarı dileklerini iletti.



Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir çalışma yaptırdığı gözlendi.