Akdeniz derbisinde kazanan yok! Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor, Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma boyunca iki takım da zaman zaman hücumda etkili olmaya çalıştı ancak son vuruşlarda başarı sağlayamadı. Alanyaspor'un kanatlardan geliştirdiği ataklar ve Antalyaspor'un hızlı hücum denemeleri skoru değiştirmeye yetmedi.
SERİLER DEVAM EDİYOR
Ligde 8 maçtır galibiyet alamayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Antalyaspor ise puanını 15 yaptı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında güçlü rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda müdahale etti.
36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hagi'nin sağ ayağı ile çektiği şutu kaleci Abdullah Yiğiter son anda kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hagi'nin yay üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
63.dakikada sol kanattan Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un şutu az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
71. dakikada sol kanattan Hagi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.
88. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Aldulkadir Ömür'ün sol ayağı ile şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda kornere çeldi.