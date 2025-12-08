Akdeniz derbisinde kazanan yok! Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşma boyunca iki takım da zaman zaman hücumda etkili olmaya çalıştı ancak son vuruşlarda başarı sağlayamadı. Alanyaspor'un kanatlardan geliştirdiği ataklar ve Antalyaspor'un hızlı hücum denemeleri skoru değiştirmeye yetmedi.

Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı (AA) SERİLER DEVAM EDİYOR Ligde 8 maçtır galibiyet alamayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Antalyaspor ise puanını 15 yaptı.