Ziraat Türkiye Kupası : Kocaelispor - Erzurumspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kocaelispor : Gökhan, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Keita, Samet, Jo, Churlinov, Rivas, Petkovic.
Erzurumspor : Erkan, Ali, Y. Kırtay, Gerxhaliu, Yiğit, Arda, Sefa, Emre, Benhur, Salih, Sylla.
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor