Ziraat Türkiye Kupası : Kocaelispor - Erzurumspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kocaelispor : Gökhan, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Keita, Samet, Jo, Churlinov, Rivas, Petkovic.

Erzurumspor : Erkan, Ali, Y. Kırtay, Gerxhaliu, Yiğit, Arda, Sefa, Emre, Benhur, Salih, Sylla.


ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

