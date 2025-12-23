PODCAST
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
Kocaelispor 1-0 Erzurumspor DK: 18 | Gol: Darko Çurlinov
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 16:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor, Erzurumspor FK karşısında 18. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golü Darko Çurlinov kaydederken, karşılaşmada tempo erken yükseldi.
