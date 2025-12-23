Konyaspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Konyaspor:
Antalyaspor:
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor