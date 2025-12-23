PODCAST CANLI YAYIN

Konyaspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

İLK 11'LER

Konyaspor:

Antalyaspor:

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)
ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

