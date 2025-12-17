TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında anlaşma
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar Futbol Federasyonu arasında, iki ülke futbolunu kapsayan kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, futbolun birçok alanında ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen imza töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki federasyon arasındaki iş birliğini resmiyete kavuşturdu. Anlaşma, Türk ve Katar futbolu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.
İMZA TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM
Doha'daki törene, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak da katıldı. Ayrıca TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da törende hazır bulundu.
ORTAK PROJELER VE BİLGİ PAYLAŞIMI HEDEFLENİYOR
İş birliği anlaşması kapsamında, futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi planlanıyor. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, altyapıdan millî takımlara kadar uzanan süreçte ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile federasyonlar arasındaki kurumsal bağların daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.
KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI
İmza töreninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Katar Futbol Federasyonu başkanları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Tören, iki ülke futbolu adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.