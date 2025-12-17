TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında anlaşma

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen imza töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki federasyon arasındaki iş birliğini resmiyete kavuşturdu. Anlaşma, Türk ve Katar futbolu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Katar Futbol Federasyonu arasında sözleşme imzalandı (TFF) İMZA TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM Doha'daki törene, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak da katıldı. Ayrıca TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da törende hazır bulundu.