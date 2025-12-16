Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Goretzka planı!
Devre arasında yapılacak transfer hamleleriyle şampiyonluk şanslarını artırmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız isim Leon Goretzka ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldıran Goretzka, 8 yıldır formasını giydiği Alman devine veda edebilir.
Sportal'ın haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, Gnabry ve Upamecano gibi yeni kontrat yapılması planlanan isimlerin aksine kulübün gelecek projeksiyonunda yer almıyor.
2026'da kontratı bitecek olan orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde az süre bulması sebebiyle de endişeli. Yerini genç oyuncu Aleksandar Pavlovic'e kaptıran Goretkza, Avrupa arenasındaki 5 maçta toplam 60 dakika süre bulabildi.
2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nı kaçırmak istemeyen yıldız futbolcunun Bayern Münih ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Premier Lig ve Serie A ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi.