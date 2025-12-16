Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Goretzka planı!





2026'da kontratı bitecek olan orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde az süre bulması sebebiyle de endişeli. Yerini genç oyuncu Aleksandar Pavlovic'e kaptıran Goretkza, Avrupa arenasındaki 5 maçta toplam 60 dakika süre bulabildi.



2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nı kaçırmak istemeyen yıldız futbolcunun Bayern Münih ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Premier Lig ve Serie A ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi.