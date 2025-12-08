PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş tribünlerinden yönetim ve Sergen Yalçın'a maçı sonrası istifa tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve Trabzonspor derbisi öncesi iki puan kaybetti. Siyah beyazlılar, karşılaşma sonrasında yönetime ve Sergen Yalçın'a istifa çağrısında bulundu.

Beşiktaş tribünlerinden yönetim ve Sergen Yalçın'a maçı sonrası istifa tepkisi

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 15. haftada Gaziantep FK'yı ağırladı. Kartal, iki kez geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak taraftarlarını üzdü.

BERABERLİK SONRASI SERT TEPKİ VE İSTİFA ÇAĞRISI

El Bilal Toure ve Tammy Abraham'ın golleriyle bir puanla sahadan ayrılan Beşiktaş'ta yönetim ve Sergen Yalçın hedefteydi. Taraftarlar, istifa çağrısında bulundu.

Yalçın'ın 16. haftada oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi koltuğu sallantılı bir hale geldi.

