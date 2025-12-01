Galatasaray taraftarı derbi için Kadıköy'de

Fenerbahçe derbisini izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından otobüslere bindi. 15.30'da 30 otobüsle Kadıköy'e hareket eden Galatasaray taraftarlarına polis de eşlik etti.

2 BİN TARAFTAR YOLA ÇIKTI

26 otobüsü dolduran yaklaşık iki bin taraftar için 4 de yedek otobüs tahsis edildi. Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler çevre yolundan 40 dakikalık yolculuğun ardından Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

