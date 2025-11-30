Vasco da Gama'dan Galatasaray'ı sevindirecek Carlos Cuesta kararı
Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta'nın performansından oldukça memnun. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Kolombiyalı savunma oyuncusunun gösterdiği istikrarlı performans, kulüp yönetimini harekete geçirdi. Sezon başından bu yana başarılı bir görüntü çizen Cuesta'nın bonservisinin alınması için resmi girişimlerin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.
Bola Vip'in aktardığı bilgilere göre kulübe yakın kaynaklar, Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'da sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirildiğini belirtti. Hem teknik heyetin hem de yönetimin 26 yaşındaki stoperden memnun olduğu, oyuncunun fiziksel dayanıklılığı ve savunmadaki güven veren duruşuyla takımın temel parçalarından biri hâline geldiği ifade edildi.
BONERVİS İÇİN ACELE ETMEK İSTİYORLAR
Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın geleceği konusunda risk almak istemediği de haberde öne çıkan detaylar arasında. Kolombiyalı stoperin yükselen formu nedeniyle diğer kulüplerden teklif alma ihtimaline karşı, bonservisinin bir an önce alınmasının planlandığı bildirildi. Brezilya temsilcisinin kısa süre içinde Galatasaray ile resmi temasa geçerek satın alma opsiyonunu değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.
GALATASARAY KAPISI YAKINDA ÇALINACAK
Brezilya ekibinin, transferi tamamen sonlandırmak amacıyla Galatasaray'ın kapısını yakın zamanda çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar sezon başında Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamış ve oyuncunun gelişimini takip etmeye devam etmişti.
12 MAÇTA 1 ASİSTLE OYNADI
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Vasco da Gama'ya geçen Carlos Cuesta, Brezilya ekibinde şu ana kadar 12 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı. Kolombiyalı stoperin performansı, hem taraftarlar hem de kulüp çevrelerince olumlu karşılanırken, bonservisinin alınması Brezilya ekibi için öncelikli hedef hâline geldi.