Vasco da Gama'dan Galatasaray'ı sevindirecek Carlos Cuesta kararı

Bola Vip'in aktardığı bilgilere göre kulübe yakın kaynaklar, Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'da sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirildiğini belirtti. Hem teknik heyetin hem de yönetimin 26 yaşındaki stoperden memnun olduğu, oyuncunun fiziksel dayanıklılığı ve savunmadaki güven veren duruşuyla takımın temel parçalarından biri hâline geldiği ifade edildi.